Malata da tempo, pensionata viene trovata morta in casa

Erano le 8.19 di martedì mattina, 11 agosto, quando i vigili del fuoco di Treviso hanno fatto irruzione in un'abitazione di Via Alpona. All'interno i soccorritori hanno trovato il corpo di M.M.G, 72enne malata da tempo di cui non si avevano più notizie ormai da diversi giorni.

La donna soffriva di svariate patalogie ma nulla, fino a pochi giorni fa, sembrava far presagire una fine così drammatica. Nata a Treviso non era più stata vista né sentita dal vicinato che questa mattina, in allarme, ha chiamato sul posto i soccorsi. I vigili del fuoco hanno aperto la porta dell'abitazione e fatto l'amara scoperta. Sul posto è stato necessario l'intervento del personale sanitario e degli agenti di Polizia. Inutili i soccorsi: la 72enne era già morta da tempo. Il decesso è avvenuto per cause naturali, nessun gesto estremo. La donna non è riuscita a chiamare in tempo i soccorsi e, non vivendo con nessuno, ha perso la vita da sola in casa. La data dei funerali verrà fissata nei prossimi giorni.