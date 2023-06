Delitto di Anica, nuova perquisizione nella casa di Battaggia: sequestrate due buste

Nuovo intervento dei carabinieri, questa volta si trattava però dei soli militari del nucleo investigativo di Treviso, coordinati dal colonnello Giovanni Mura, all'interno della villetta di via Europa ad Arcade, la residenza di Franco Battaggia, imprenditore 76enne e per ora unico indagato per l'omicidio di Anica Panfile, 31 anni, scomparsa e uccisa quasi un mese or sono, il 18 maggio (il ritrovamento del cadavere nel Piave a Spresiano risale al 21 maggio). Mercoledì gli uomini del Ris di Parma avevano già passato al setaccio l'abitazione che era stata posta sotto sequestro lunedì scoso, repertando impronte e tracce biologiche (anche con l'ausilio del luminol), a caccia di prove utili per l'inchiesta condotta dalla Procura di Treviso. Ieri era stata la volta di due delle auto del "re del pesce", la sua Mercedes ed il Pick up. Stamattina, venerdì 16 giugno, il colonnello Mura, alcuni collaboratori e le legali del 76enne sono tornati ad Arcade e ne sono usciti con due buste di carta, con all'interno degli indumenti e un asciugamano. Intanto lunedì prossimo lo stesso Battaggia sarà sentito dal pubblico ministero Valteria Peruzzo: l'uomo dovrà chiarire alcune presunte contraddizioni e punti oscuri riguardanti il suo racconto circa le ultime ore di vita di Anica.