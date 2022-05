Guida ubriaco e aggredisce i poliziotti: 32enne finisce in manette

Nei giorni scorsi un 32enne originario del trevigiano ma residente a Bassano del Grappa (VI) è stato arrestato dal personale del Commissariato di Polizia di Bassano per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre che denunciato in stato di libertà per aver rifiutato di fornire le proprie generalità e di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.

L'arresto è scattato a seguito di un controllo su viale Venezia, a Bassano del Grappa. Erano le 23 del 3 maggio scorso quando una volante del Commissariato ha notato Smart che proveniva dal senso di marcia opposto e che, a causa dell’elevata velocità, invadeva completamente la loro corsia. Gli agenti hanno quindi effettuato una brusca manovra d’emergenza per evitare la collisione frontale e si sono messi all’inseguimento del veicolo, intimando l’Alt con l’utilizzo dei dispositivi di allarme in dotazione. Il conducente, tuttavia, ha continuato la sua corsa creando grave pericolo alla circolazione stradale.

Con non poche difficoltà il veicolo è stato fermato dalla volante in via Cima Mandriolo. Il conducente si è mostrato, fin da subito, molto nervoso e poco collaborativo, rifiutando di fornire le proprie generalità ed opponendosi con forza al controllo di Polizia, fino ad ingaggiare una vera e propria colluttazione con gli agenti. A questo punto, gli operatori sono dovuti intervenire con lo spray urticante e gli hanno messo le manette ai polsi,

Portato al Commissariato, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale. Considerato l’evidente stato di alterazione da sostanze alcooliche, il 32enne veniva sollecitato a sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico, ma ancora una volta si è negato. Durante gli accertamenti gli agenti hanno anche rilevato che il soggetto era privo della patente di guida, in quanto gli era stata revocata nel 2021. Per tutti questi motivi il giovane è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e denunciato per rifiuto di declinare le proprie generalità e di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. Non solo, nei suoi confronti è scattata una sanzione amministrativa per le diverse violazioni del Codice della Strada commesse durante la guida. Sottoposto a processo per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto rimettendo in libertà il soggetto ed applicando nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma presso il commissariato di Polizia di Bassano del Grappa.