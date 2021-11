In auto con vestiti rubati e arnesi da scasso: tre ladri denunciati

I carabinieri di Villorba hanno denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi da scasso, tre uomini di mezza età, due dei quali già noti alle forze dell'ordine per precedenti penali. Nella serata di sabato 27 novembre, i tre malviventi sono stati fermati a bordo di un'auto in via Scattolon. All'interno del veicolo i militari dell'Arma hanno trovato arnesi da scasso, una mazza da baseball e vari capi di abbigliamento e accessori rubati. Per i tre uomini è scattata la denuncia.

È stato portato in carcere a Santa Bona, invece, il 43enne montenegrino D.S., condannato dal tribunale di Venezia per aver commesso un furto a Treviso nel 2014. Arrestato dai militari del capoluogo di Marca, l'uomo dovrà scontare quattro anni di reclusione e pagare una multa di 160 euro.