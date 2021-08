Finisce con la Mercedes nel sottopasso pedonale della stazione dei treni

Le immagini del video pubblicato sui social sono diventate virali su Facebook. Manovra sbagliata da parte del guidatore che non conosceva la stazione, nessuna bravata. La polizia locale non è intervenuta

I viaggiatori appena scesi dal treno sono rimasti a dir poco allibiti quando si sono trovati davanti una Mercedes nel sottopasso pedonale della stazione dei treni di Treviso. L'auto ha imboccato la rampa arrivando da Via Marco Polo, convinta che il sottopasso portasse forse ad un parcheggio sotterraneo. I pendolari hanno subito fatto capire all'automobilista che non avrebbe potuto proseguire oltre. Una manovra errata e non una bravata, finita però in un video diventato subito virale sui social.

Una volta imboccato il sottopasso, il proprietario della Mercedes ha dovuto ingranare la retromarcia affidandosi alle indicazioni dei pendolari che, a voce, l'hanno aiutato ad uscire dal tunnel non senza qualche difficoltà. La situazione si è risolta alcuni minuti più tardi quando l'auto è riuscita a venir fuori dal sottopasso. La polizia locale non è intervenuta e l'automobilista non sarà sanzionato per la manovra sbagliata ma il Comune di Treviso avrebbe chiesto alle Ferrovie dello Stato di installare un dispositivo per bloccare l'accesso delle auto da via Marco Polo.