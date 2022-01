Caos nebbia in A27: tamponamento tra sette auto, quattro feriti

E' stato di quattro feriti, miracolosamente tutti lievi, il bilancio di un tamponamento a catena avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 2 gennaio, lungo l'autostrada A27 in direzione Venezia, all'altezza di Lovadina di Spresiano. La carambola, provocata dalla scarsa visibilità dovuta alla nebbia e all'alta velocità, ha coinvolto ben sette auto. Il traffico, già fortemente congestionato, è andato in tilt con code chilometriche e automobilisti costretti a percorrere l'arteria a passo d'uomo, in attesa che si concludessero le operazioni di socccorso condotte da Suem 118 e vigili del fuoco di Treviso. Per chi rientrava dalle montagne è stato un viaggio da incubo, con l'arteria che nel tratto dell'incidente era ridotta alla sola corsia di sorpasso. Intervenuti per i rilievi del caso gli agenti della polizia stradale della A27.