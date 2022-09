Treviso, trecento giovani in città nel pomeriggio: «Nessuna sanzione»

Sabato pomeriggio pieno di giovani in centro a Treviso: dalle immagini della videosorveglianza circa 300 ragazzi sono arrivati in città verso le 15 quando le condizioni meteo sono decisamente migliorate.

La polizia locale, guidata dal Comandante Andrea Gallo, ha messo in campo una decina di agenti con pattuglioni andati avanti per tutto il pomeriggio. Scongiurato il rischio assembramenti, gran parte dei ragazzi ha passeggiato in piccoli gruppi, senza creare problemi di ordine pubblico, mantenendo sempre un atteggiamento educato e rispettoso. Nessuna sanzione elevata durante il pomeriggio, presenti in centro anche polizia, carabinieri e guardia di finanza. «Un bilancio di giornata più che positivo» conclude soddisfatto il Comandante Andrea Gallo.