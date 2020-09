Malore fatale sui tornanti del Grappa, muore automobilista

Malore fatale per un ottantenne, residente a Cornedo Vicentino, che stava andando in auto con la moglie a trascorre una giornata sul Grappa. M.A, classe 1940, stava salendo anche con una coppia di amici quando, all'altezza del 12° tornante sul confine tra Vicenza (Solagna) e Treviso (Borso del Grappa), ha accusato un malore e ha perso i sensi. L'amico al volante si è fermato e ha iniziato a rianimare in auto con l'aiuto di due ragazzi veronesi che si trovavano in zona per lavoro. Inutili i soccorsi partiti da Crespano del Grappa con automedica e ambulanza.

