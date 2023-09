Precipita dal terrazzino di casa: tecnico navale muore a 60 anni

Treviso è in lutto per la scomparsa improvvisa di Alberto Suri Panaioli, 60 anni, stimato tecnico navale di fama internazionale. Domenica, verso l'ora di pranzo, Panaioli si trovava nella sua abitazione alle Residenze Passaggi di Treviso quando, all'improvviso, è precipitato dal terrazzino di casa.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la chiamata ai soccorsi è stata immediata ma purtroppo vana: il 60enne era già morto sul colpo. Diplomato al liceo scientifico "Da Vinci" di Treviso, Panaioli aveva studiato Architettura ed Ingegneria Navale a Trieste ed era stato cadetto dell'Accademia Navale. Perito tecnico e istruttore per il Lloyd's Register, lavorava a Venezia ma aveva deciso di rimanere a vivere nella Treviso dov'era cresciuto. Di recente contattato anche dal Ministero, aveva intrapreso una carriera di grandi successi professionali e fama internazionale nel suo settore. Marinaio per passione e tecnico navale di professione aveva sempre lavorato con una dedizione encomiabile. Sotto choc la moglie Teresa e i tanti amici e colleghi raggiunti domenica dalla notizia della scomparsa di Alberto. Sul luogo della tragedia sono intervenute le volanti della Questura di Treviso. La data dei funerali non sarà fissata prima di aver chiarito le esatte cause della morte di Panaioli.