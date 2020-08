Auto in panne si incendia in corsa, automobilista si mette in salvo

Brutta disavventura per un automobilista nella mattinata di oggi, mercoledì 26 agosto. La sua auto è finita in panne all'ingresso della rotatoria in via Padova, a Caerano San Marco. Il veicolo, alimentato a benzina, si è improvvisamente incendiato e l'uomo alla guida è riuscito ad uscire dall'abitacolo e a mettersi in salvo appena in tempo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montebelluna che hanno provveduto a spegnere le fiamme e i carabinieri. Qualche disagio alla viabilità con rallentamenti al traffico di auto e camion in transito nella zona.

