Minore violentata per quattro anni dallo zio, 27enne finisce davanti ai giudici

Vivevano tutti insieme, mamma, papà, quattro figlie piccole e lo zio di 27 anni, che avrebbe anche un piccolo ritardo mentale, in un piccolo appartamento della castellana. Un ambiente che era però particolarmente degradato socialmente a causa di problemi economici. E in questo contesto che il 27enne avrebbe abusato per quattro anni di una delle nipoti. Violenze che, secondo quanto riferito dalla vittima nel corso dell'incidente probatorio svolto negli scorsi mesi, si sarebbero spinte fino a rapporti completi. Per questi fatti, accaduti dal 2019 al 2022 il giovane è stato rinviato a giudizio. La decisione è stata presa dal gup Carlo Colombo e l'inizio del dibattimento sarà nell'aprile del prossimo anno.

La ragazzina, arrivata all'età di 13 anni, avrebbe preso consapevolezza che quello che le stava succedendo non era normale e si sarebbe confidata con la madre, che ha presentato denuncia. Baci, toccamenti ma anche sesso completo sarebbe stato l'orrore a cui lo zio di 27 anni l'avrebbe sottoposta. Anche se, successivamente alla deposizione fatta per cristallizzare le accuse, la giovanissima avrebbe cambiato versione, accusando lo zio di averla semplicemente accarezzata in modo inopportuno.