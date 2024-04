Atti osceni al centro commerciale, condannato il maniaco

Si è seduto su una panchina lungo una stradina di ingresso al centro commerciale e, come se nulla fosse, si sarebbe portato le mani alle parti genitali e avrebbe cominciato a masturbarsi. L'uomo, un 39enne di Castelfranco Veneto, è stato condannato oggi 16 aprile a sei mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, per atti osceni in luogo pubblico.

La vicenda era accaduta il 16 marzo del 2018 al di fuori del centro commerciale castellano Shopping Day. Quel venerdì era una bella giornata di sole; l'uomo avrebbe percorso una delle vie d'accesso che portano all'ingresso dei grandi magazzini, poi si sarebbe seduto su una panchina dove avrebbe messo in scena l'indecente "show" a luci rosse. Messosi comodo avrebbe tirato giù la cerniera dei pantaloni e si sarebbe infilato le mani dentro alla biancheria. Ma dalla vetrata della palestra che sta al primo piano del centro commerciale uno dei titolari lo avrebbe riconosciuto perché, in passato, era stato uno degli iscritti. Era anche sceso rimproverandolo, dato che lo spazio aperto a quell'ora è accessibile anche a minorenni ma lui si era velocemente ricomposto ed era scappato. I carabinieri, chiamati sul posto, lo avrebbero rintracciato poco dopo e denunciato a piede libero.

Il 39enne, che anni fa era finito a processo per dei fatti del tutto simili e se l'era cavata con una messa alla prova, avrebbe detto che voleva solo grattarsi e non pensava di essere visto da nessuno. All'arrivo del titolare della palestra si sarebbe spaventato e per quello sarebbe corso via.