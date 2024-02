/ Vicolo Cappuccini, 21

In piazza con il cane antidroga, fuggi fuggi generale: due fermati

Venerdì di controlli, 2 febbraio, per la polizia locale di Castelfranco Veneto che, in mattinata, ha fermato un giovane spacciatore di Vedelago con diverse dosi di cannabis in macchina. Nel pomeriggio blitz con il cane antidroga Energy in centro storico