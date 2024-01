Muore a 14 anni per l'influenza, il sorriso di Giada si è spento per sempre

Aveva cominciato a star male una settimana prima: poi le sue fragilità e le problematiche che aveva sin dal nascita, combinate con l'influenza, non le hanno lasciato scampo. E il cuore di Giada Zanlorenzi, una giovane di Castelfranco Veneto che aveva 14 anni, si è fermato per sempre mentre era ricoverata all'ospedale di Treviso la notte di venerdì. La ragazzina aveva contratto con l'influenza di tipo A ed era stata seguita dal suo pediatra. Poi erano cominciate le cure in casa ma la situazione non migliorava e si è deciso per il ricovero.

Giada non parlava, non camminava e l'unico modo di comunicare che aveva era attraverso gli occhi e il pianto. «Gli ospedali per noi sono stati la seconda casa - dicono la mamma Lara e il papà Daniele - principalmente il Ca' Foncello di Treviso, nello specifico i reparti di Chirurgia pediatrica e Pediatria e hospice pediatrico cure palliative di Padova. Dal punto di vista sanitario siamo stati seguiti eccellentemente, dobbiamo fare molti complimenti all'ospedale per non essere stati abbandonati, il personale ci telefonava a casa in caso di problemi. Giada tutte le mattine si svegliava con il sorriso e quel sorriso per noi era tutto, ci dava la forza per affrontare la giornata».

Giada aveva avuto anche il Covid nel corso della prima ondata pandemica ed il suo era stato uno dei primi casi pediatrici definiti complicati. Ricoverata al nosocomio di Padova era stata in pericolo di vita ma quella volta ce l'aveva fatta. Lascia, oltre ai genitori, la sorella che gli è sempre stata vicina e che si prendeva cura di lei. I funerali sono stati fissati martedì alle 15.30 nella chiesa di Salvarosa.