Pestano e strappano la catenina d'oro ad un ragazzo, denunciati a piede libero due 40enni

Nella mattinata di oggi sono stati denunciati a piede libero un 44enne di Castelfranco ed un 43enne marocchino, residente in provincia (entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio), che nel novembre dell'anno scorso si sarebbero resi protagonisti di una rapina ai danni di un nordafricano 28enne. Il fatto era avvenuto il 26 novembre: il giovane, anche lui di origine marocchine, stava camminando per le vie del centro castellano quando è stato aggredito dai due, che lo avrebbero pestato per strappargli la collana d'oro che aveva al collo. Nel corso della colluttazione i due 40enni gli avrebbero sottratto anche il telefono cellulare, che sarebbe stato portato via più per impedirgli di chiamare i soccorsi che per il valore effettivo.

Al 28enne, che aveva riportato contusioni soprattutto ad un orecchio, erano stati dati 15 giorni di prognosi. Il giovane marocchino, che non conosceva gli aggressori - che è stato appurato non avessero alcun rapporto con lui - aveva fornito una descrizione dei due ma fondamentali sono risultate le riprese delle telecamere di video sorveglianza presenti nella zona in cui si sono verificati la rapina e il pestaggio.