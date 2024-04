Rapina in farmacia, ladro fugge con l'incasso: bottino da mille euro

Rapina in farmacia in zona borgo Treviso nel pomeriggio di sabato 6 aprile: un uomo con il volto coperto da una mascherina si è fatto consegnare l'incasso di giornata minacciando la commessa della locale farmacia tenendo la mano sotto al giubbino, facendo finta di essere armato.

La commessa, terrorizzata, ha assecondato il malvivente consegnandogli i soldi in contanti, pari a circa mille euro. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Il ladro, una volta presi i mille euro in contanti, è fuggito a piedi riuscendo a far perdere le sue tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castelfranco Veneto che hanno raccolto la testimonianza della commessa. Sembra che il ladro abbia solo finto di avere un'arma sotto la giacca. Sono ora in corso le ricerche per risalire all'identità del malvivente grazie all'aiuto delle telecamere della zona.