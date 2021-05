Investe un pensionato in bici, caccia al pirata della strada

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 20 maggio in Via Piave a Castelfranco Veneto. Il ciclista investito è un uomo di 72 anni ricoverato in ospedale: le sue condizioni non sono gravi

Ha urtato in auto un ciclista e, dopo averlo fatto cadere a terra, non si è fermato continuando a correre per la sua strada. E' caccia al pirata della strada che giovedì pomeriggio, 20 maggio, ha investito un pensionato di 72 anni, B.B. le sue iniziali.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", l'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle ore 16 in Via Piave a Castelfranco Veneto. Sia l'auto pirata che l'anziano in bici stavano viaggiando in direzione Treville nello stesso senso di marcia. Il ciclista sarebbe stato colpito dallo specchietto laterale dell'auto ma tanto è bastato per farlo cadere rovinosamente a terra. All'arrivo dei soccorsi è riuscito a dire di essere stato urtato da un'auto, poi ha perso conoscenza. Ricoverato d'urgenza in ospedale al Ca' Foncello di Treviso, non sarebbe in pericolo di vita. Durante i rilievi Via Piave è stata chiusa al traffico. Nessun testimone ha assistito all'incidente ma la polizia locale di Castelfranco Veneto è al lavoro per rintracciare il guidatore dell'auto fuggita dopo l'impatto.