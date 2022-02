Sara e Jessica, dalla Procura arriva il nullaosta per il funerale

Sabato 5 febbraio la Procura di Pordenone ha firmato il nullaosta per i funerali di Sara Rizzotto e Jessica Fragasso, le due cugine trevigiane travolte in A28 da un automobilista ubriaco. Le famiglie annunceranno nelle prossime ore la data per l'ultimo saluto alle due giovani di 20 e 26 anni. Per loro una cerimonia unica, unite fino alla fine in una tragedia per tutti ancora difficile da accettare.

Prima del funerale però, domenica 6 febbraio in centro a Conegliano si terrà la fiaccolata per ricordare le due ragazze. L'iniziativa è in programma dalle ore 18 alle 20 con partenza da Via XX Settembre e arrivo in Piazza Cima. Si attende una grande partecipazione da parte di tutta la cittadinanza. Venerdì 4 febbraio, intanto, c’è stato il primo incontro dei genitori di Jessica Fragasso con l’avvocato Enrico d’Orazio, che la prossima settimana assumerà l’incarico formale di difensore della famiglia.

La raccolta fondi

Sostenuta anche dal Governatore Zaia, la raccolta fondi online per Helena e Sophia, le due bimbe di Sara sopravvissute alla tragedia, ha già superato i 4mila euro di donazioni. L'intero ricavato andrà al papà delle piccole. Ad organizzare l'iniziativa sono state le amiche di Sara, che commentano: «Le piccole Helena, di 2 anni, e Sophia, 5 mesi, hanno perso la cosa più importante: una mamma. Noi vogliamo vederle crescere e, per questo, vi chiediamo di aiutarci a raccogliere fondi il cui ricavato andrà interamente al papà di Helena e Sophia e alla famiglia di Sara e Jessica. Di fronte a questo immenso dolore, in cui siamo così impotenti, un gesto concreto lo possiamo fare». Per partecipare alla raccolta fondi online basterà cliccare su questo link.