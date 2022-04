Erano alla guida completamente ubriachi: denunciati un 50enne ed un 31enne

Tra il pomeriggio e la sera di ieri i Ccarabinieri del Comando Provinciale di Treviso sono stati impegnati in svariati servizi a largo raggio in chiave preventiva e di contrasto ai reati in generale, con posti di controllo sulle principali arterie stradali della provincia. Un centinaio i militari dell’Arma complessivamente impiegati nell’operazione con 400 veicoli controllati e 525 persone identificate. Una settantina, invece, le strutture e gli esercizi pubblici controllati.

In tale contesto, sono stati operati tre arresti a carico di altrettanti soggetti italiani rintracciati dai militari dell’Arma e destinatari di provvedimenti restrittivi emessi dall’Autorità Giudiziaria: un 70enne con una pena da scontare di 1 anno per il reato di furto aggravato commesso in Treviso, un ultrasettantenne della "Castellana" accompagnato agli arresti domiciliari su ordine della Procura della Repubblica trevigiana poiché condannato alla pena di 8 mesi di reclusione per il reato di occultamento di documenti contabili e un 40enne, già in regime di detenzione domiciliare per il reato di truffa in concorso, che, come riscontrato dai militari dell’Arma di Castelfranco Veneto, aveva violato le prescrizioni imposte dalla misura detentiva in atto.

Un 21enne italiano dimorante nella “Castellana” è stato invece deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per detenzione illecita di sostanze stupefacenti poiché, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana e di materiale vario per il confezionamento della droga. I rafforzati controlli alla circolazione stradale hanno portato, infine, al deferimento per guida in stato di ebbrezza di due automobilisti, un 50enne ed una 31enne, che sono stati sottoposti, rispettivamente a Colle Umberto e San Vendemiano, a test alcolimetrici che hanno riscontrato la loro positività all’assunzione di alcolici con tasso ben oltre i limiti di legge consentiti; il tutto oltre all’identificazione di un 31enne di origini nigeriane che, controllato in via Postumia a Paese da una pattuglia della Compagnia di Montebelluna, ha esibito una patente di guida straniera contraffatta tanto da venire segnalato all’A.G. per falso ideologico e uso di atto falso.