Lite in azienda: «Nessuna pistola o commessa non pagata»

Lo scorso 24 febbraio un intervento dei carabinieri in un'azienda della zona industriale di Cornuda è culminato in una denuncia per i reati di minaccia grave e porto di armi od oggetti atti ad offendere nei confronti di un 38enne, accusato di aver minacciato alcuni dei presenti con una pistola (probabilmente finta).

L'avvocato Alberto Ferri, difensore del 38enne denunciato dai carabinieri per aver minacciato con un'arma un dipendente, ci riferisce quanto segue: «La notizia così come riportata dal Vostro giornale non corrisponde a verità perchè frutto della versione solo della persona denunciante e non delle indagini ancora in corso da parte dell'Autorità di Polizia Giudiziaria. Il soggetto denunciato non è un imprenditore ma un "normale" dipendente; l'apparente lite non è stata cagionata da una "commessa non pagata" ma anzi da discutibili comportamenti nei confronti di persone anziane da parte del denunciante, persone in difesa delle quali è intervenuto il soggetto denunciato; non vi è alcuna pistola usata come mezzo di minaccia e/ o per altri scopi; la stessa peraltro non è stata rinvenuta nella disponibilità del soggetto denunciato».