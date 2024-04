Malore sulle piste da sci di Cortina: muore 70enne trevigiano

Sabato nero sulle piste da sci delle Dolomiti: nella mattinata di oggi, sabato 6 aprile, il 70enne trevigiano Fiorenzo Magnoler ha avuto un malore poco dopo le 9 mentre sciava sulle piste del Col Drusciè a Cortina d'Ampezzo. Sul posto, in pochi minuti, è atterrato l’elisoccorso da Pieve di Cadore. Disperati i tentativi di rianimazione praticati dal personale medico. Per il pensionato, però, non c’è stato nulla da fare.

Sempre a Cortina, sul Col Gallina, un turista austriaco di 64 anni è caduto durante un'escursione riportando un trauma alla gamba. Sul posto l’ambulanza di Cortina e l’elicottero del Suem di Treviso: l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Belluno per accertamenti e per le cure del caso.