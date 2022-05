Deve scontare un anno e cinque mesi di carcere per furto: arrestato un 31enne

Nella giornata di ieri, a Montebelluna, i carabinieri della locale stazione hanno rintracciato e arrestato, in esecuzione di un’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Treviso, il 31enne italiano C.D.. Il giovane dovrà ora scontare la pena di un anno e cinque mesi di reclusione per il reato di furto in abitazione commesso, secondo il Tribunale, nel luglio del 2020 nel montebellunese. Al termine delle formalità di rito il 31enne è stato portato al carcere trevigiano di Santa Bona.