Cancello scorrevole si stacca e travolge bimbo di quattro anni, grave in ospedale

E' stato travolto dal cancello scorrevole di casa, riportando lesioni gravissime. Sono molto gravi le condizioni di un bimbo di appena 4 anni, ora ricoverato presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso. L'incidente che lo ha coinvolto è avvenuto alle 20.20 circa di stasera, mercoledì 29 luglio, nel cortile dell'abitazione in cui vive con i genitori, in via IV Novembre a Dosson di Casier. A dare l'allarme al 118 sono stati proprio mamma e papà, rimasti sotto choc per quanto accaduto. Il piccolo è stato soccorso da medico e infermieri del Suem 118, giunti sul posto a bordo di automedica e ambulanza, e trasportato d'urgenza al pronto soccorso del nosocomio trevigiano. Le indagini sull'incidente sono affidate ai carabinieri della stazione di Dosson che sono intervenuti sul posto per svolgere gli accertamenti del caso.

