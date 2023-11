Morta a 19 anni nello schianto di Gorgo, rubati fiori e foto dalla tomba di Eralda

Non c'è pace per i familiari di Eralda Spahillari, la ragazza di soli 19 anni morta nel tragico incidente di Gorgo al Monticano nella notte tra sabato 4 e domenica 5 marzo. La tomba della giovane, nel cimitero di Negrisia a Ponte di Piave, è stata vandalizzata da ignoti domenica scorsa.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", i responsabili hanno agito di notte rubando i fiori dalla lapide di Eralda e prendendo due foto lasciate da amici e familiari, una delle quali è stata ritrovata nel cassonetto del cimitero. Un gesto vile e gravissimo che ha lasciato increduli i familiari della ragazza. Lunedì mattina, a Negrisia, è arrivato anche il papà di Mikele Tatani, il 20enne indagato per omicidio stradale plurimo in quanto alla guida della Bmw su cui viaggiavano Eralda e Barbara Brotto, 17 anni, entrambe morte nello schianto. Dopo un lungo periodo di ricovero in ospedale, le condizioni di Tatani sono oggi in lento miglioramento. Il giovane sta continuando le sedute di riabilitazione e fisioterapia assistito dai familiari ma, di quella notte tragica, continua a dire di non ricordare nulla. La vicenda è stata segnalata ai carabinieri, ora al lavoro per dare un nome e un volto ai responsabili che hanno vandalizzato la lapide della 19enne.