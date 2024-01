Tubatura del gas rotta durante i lavori per la fibra ottica: provinciale chiusa

Fuga di gas, residenti in allerta e strada provinciale chiusa con inevitabili disagi per automobilisti e camionisti diretti in autostrada. È successo tutto nella tarda mattinata di giovedì 11 gennaio, tra Oderzo e Piavon: poco dopo mezzogiorno gli operai di una ditta incaricata di eseguire i lavori per la posa della fibra ottica hanno rotto accidentalmente una tubatura del gas, costringendo all'intervento sul posto vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale.

La provinciale 58 che da Oderzo porta al casello dell'autostrada A4 di Cessalto, è stata chiusa momentaneamente al traffico in entrambi i sensi di marcia all'altezza del civico 101 di via per Piavon. I residenti sono stati invitati a rimanere in casa fino a emergenza rientrata. Nessuna esplosione, fortunatamente, ma l'individuazione e soprattutto la riparazione della fuga di gas hanno richesto diverse ore di lavoro ai soccorritori arrivati sul posto. Verso le ore 16 la fuga di gas è stata individuata e il traffico riaperto a senso alternato da e per Oderzo. I disagi più grossi li hanno avuti i camion diretti in A4. «Io ho comprato casa da poco proprio a pochi metri da dove è avvenuta la fuga di gas - ci racconta un residente della zona -. Stavo aspettando gli operai della ditta incaricata per i lavori di ristrutturazione ma non sono riusciti ad arrivare perché la strada è stata chiusa. Una giornata di lavoro persa» commenta sconsolato. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita e non si registrano danni a nessuna della abitazioni del circondario.