Due donne lo avvicinano e gli sfilano il Rolex dal polso: 82enne derubato

Era da poco passato mezzogiorno quando due donne, con la scusa di chiedere alcune indicazioni stradali, hanno avvicinato un pensionato 82enne a pochi metri di distanza dalla chiesa di San Pietro di Barbozza, frazione di Valdobbiadene.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", mentre l'uomo provava ad aiutare le due donne, una di queste lo ha spinto riuscendo a sfilargli il Rolex dal polso. L'orologio, con cinturino in acciaio, aveva una chiusura a sgancio rapido che ha reso molto più facile lo scippo. Le due donne sono fuggite subito dopo, salendo a bordo di un'auto guidata da una terza persona. E' successo tutto in pochi secondi, in pieno giorno e nel pieno centro della frazione. Al pensionato derubato non è rimasto altro da fare che rivolgersi ai carabinieri di Valdobbiadene, sporgendo denuncia. Secondo la sua ricostruzione dell'accaduto le due donne che lo hanno derubato erano di origini straniere, probabilmente rom. I carabinieri stanno controllando in queste ore i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona nella speranza di poter identificare o i volti delle donne o almeno la targa della vettura con cui si sono allontanate in fretta e furia dopo il furto.