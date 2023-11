La sorella di Giulia si sfoga sui social: «Non mi farete mai tacere»

«Io non starò mai zitta. Non mi farete mai tacere». È questo il messaggio che Elena Cecchettin, sorella di Giulia, ha affidato alle storie del suo profilo Instagram nel giorno dell'arresto di Filippo Turetta, ex fidanzato di Giulia accusato di averla uccisa e gettata in un canalone vicino al Lago di Barcis. Negli ultimi messaggi pubblicati domenica mattina Elena riprende e copia altre 'storiè dedicate alla violenza di genere, sulla «cultura dello stupro» che alimenta e protegge i violenti, e alla citazione dell'attivista peruviana Cristina Torres Cáceres: «Se domani sono io, se domani non torno, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima».

La raccolta firme

Nel frattempo sulla piattaforma change.org è stata aperta una raccolta firme online per chiedere al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Padova, il conferimento della laurea ad honorem in Ingegneria biomedica a Giulia Cecchettin, vittima dell’ennesimo femminicidio a pochi giorni dalla discussione della tesi. Giulia si sarebbe dovuta laureare proprio giovedì scorso, 16 novembre, ma la follia omicida dell'ex fidanzato l'ha strappata all'affetto dei suoi cari.