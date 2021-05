Con un cinque al Superenalotto vince 17mila euro

Dea bendata alla tabaccheria di via Roma 13 a Godega di Sant’Urbano, in provincia di Treviso

Il Veneto festeggia ancora una volta grazie al SuperEnalotto: nel concorso dell’11 maggio, infatti, è stato centrato un “5” del valore di 17.259,35 euro. La giocata vincente, riporta agipronews, è stata centrata preso la tabaccheria di via Roma 13 a Godega di Sant’Urbano, in provincia di Treviso. Il Jackpot, intanto, continua a volare toccando i 151,8 milioni che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Veneto il "6" manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.