Incendio nella notte alla Top Car, camion in fiamme: 30mila euro di danni

Notte di lavoro per vigili del fuoco e carabinieri intervenuti nel piazzale esterno della Top Car Srl di San Biagio di Callalta, azienda specializzata nella commercializzazione di veicoli industriali, di proprietà di un 50enne di Oderzo. Verso mezzanotte e mezza un camion con il rimorchio carico di una cinquantina di pneumatici, nel piazzale esterno dell'azienda, ha preso fuoco improvvisamente, dando origine a un'alta colonna di fumo.

In via Postumia ovest i carabinieri di San Biagio di Callalta si sono accorti per primi delle fiamme durante un turno di pattuglia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso, in rinforzo anche dal distaccamento aereoportuale, con due autopompe, due autobotti, il carro schiuma e 13 operatori coordinati dal funzionario di guardia. I pompieri sono riusciti a circoscrivere le fiamme, limitando l’incendio al camion che trasportava pneumatici e ad altri due mezzi pesanti danneggiati solo parzialmente dalle fiamme.

Dalle prime indagini per accertare la natura dell’incendio, all'origine del rogo ci sarebbe un cortocircuito alla centralina del camion. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza confermerebbero la natura accidentale dell'incendio, escludendo l'ipotesi dolosa. La stima dei danni è di circa 35mila euro. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica dell'area da parte dei vigili del fuoco sono terminate lunedì mattina, intorno alle 4.30.