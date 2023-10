Incidente e tamponamento a catena in A27: traffico in tilt verso Belluno

Sabato nero sulle autostrade della Marca: in A27 due incidenti si sono verificati a pochi metri di distanza all'altezza dell'area di servizio "Sile Est" creando code e importanti rallentamenti in mattinata. tre i feriti, tra cui una donna in gravi condizioni.

Il primo incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 9, in direzione Belluno, tra una moto e un camper. Il motociclista è stato trasportato in ospedale con ferite di media gravità. Pochi minuti dopo però i rallentamenti per l'incidente hanno provocato un tamponamento a catena con almeno cinque veicoli coinvolti, tra cui un'autocisterna. Nel tamponamento due persone sono rimaste ferite, la più grave incastrata tra le lamiere dell'abitacolo, è stata portata in elicottero al Ca' Foncello ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.