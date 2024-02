Auto finisce fuori strada: morta una donna, grave il guidatore

E' una strage senza fine quella che sta caratterizzando questo inizio di 2024 sulle strade della Marca. Anche oggi, 5 febbraio, schianto mortale a Colfrancui di Oderzo, in via Fraine, all'altezza del civico 54. Siamo lungo una strada stretta, in aperta campagna. Un'auto, una Mazda cabrio, è uscita fuori strada, finendo la sua corsa in un fossato, capovolta in alcune decine di centimetri d'acqua: una donna, di circa 23 anni, è morta probabilmente sul colpo, mentre il guidatore, un 23enne della zona, è ricoverato in fin di vita nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. All'arrivo dei soccorritori la giovane, incastrata tra le lamiere, era già morta: purtroppo vano ogni tentativo di salvarle la vita. A lanciare l'allarme al 118 sono stati alcuni residenti (tra cui un uomo in bici che stava rincasando) ed un camionista di passaggio che vedendo l'auto nel fossato è subito intervenuto, ha fermato il mezzo e con un vericello di cui è dotato il suo veicolo ha sollevato la Mazda, salvando in questo modo la vita all'automobilista che era ancora vivo e avrebbe rischiato di morire annegato. Subito sono state avviate le pratiche di rianimazione per il 23enne, le cui condizioni restano però disperate. Per la sua coetanea purtroppo non c'era più nulla da fare.

Sul luogo della tragedia intervenuto elicottero, ambulanza e automedica del Suem 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. A pochi chilometri dal luogo dell'incidente si stava celebrando, al Duomo di Oderzo, il funerale di Giovanni Colognese, il 20enne vittima di un incidente stradale la sera del 31 gennaio scorso. Il giovane è spirato il 1° febbraio al Ca' Foncello, dopo alcune ore di agonia.