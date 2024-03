Incidente in scooter nella notte, morto l'imprenditore Michele Malenotti

Ha perso la vita in un incidente stradale a Scorzè Michele Malenotti, 42enne che viveva tra Mogliano Veneto e Roma. Era da solo alla guida di uno scooter, nella notte tra il 22 e il 23 marzo, quando avrebbe perso il controllo, finendo a terra. Lo schianto si è verificato poco dopo le 3.40 lungo la strada Noalese (lungo il Drizzagno), in corrispondenza di una rotatoria nel tratto tra Scorzè e Zero Branco. Alla base della tragedia ci sarebbe un malore improvviso: il 42enne viaggiava da Scorzè in direzione di Mogliano Veneto.

La vittima era una figura di spicco dell'imprenditoria. Il nome Malenotti è legato allo storico marchio britannico di abbigliamento Belstaff, che la famiglia aveva rilevato e rilanciato vent'anni fa. La dinamica dell'incidente è ora in fase di ricostruzione: i carabinieri stanno raccogliendo gli elementi con l'obiettivo di capire che cosa abbia causato la manovra errata. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che però non hanno potuto fare nulla per salvarlo. L'impatto, dalle prime informazioni, non ha coinvolto altri veicoli.