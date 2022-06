Schianto frontale tra due auto: morta una donna, grave il marito

E' di una donna anziana morta e di un ferito grave, il marito che guidava l'auto con lei a bordo, il pesante bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, 18 giugno, alle 16.30 circa, a Caselle di Altivole, lungo via Piave, di fronte allo stabilimento dellla "Ital Lux". A scontrarsi frontalmente due auto, una lancia Y su cui viaggiava la vittima e una Audi condotta da un uomo che ha riportato lesioni lievi. Sembra che a provocare l'incidente sia stato un sorpasso azzardato di quest'ultimo veicolo. Il marito della vittima, ferito in maniera non grave, è stato trasportato in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Intervenuti anche automedica e ambulanza del Suem 118, oltre ai vigili del fuoco. Per i rilievi di legge è intervenuta la polizia stradale di Castelfranco Veneto.

Nel pomeriggio un altro schianto frontale, avvenuto alle 15 lungo la Treviso-mare all'altezza di Meolo, ha provocato una vittima (un uomo residente nel veronese) e la chiusura dell'arteria per alcune ore.