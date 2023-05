Auto contro moto in rotonda, 61enne ricoverato in prognosi riservata

Verso le 7.30 di lunedì mattina, 29 maggio, in prossimità della rotonda con immissione su via Quartarezza a Motta di Livenza, una Renault con al volante un 31enne residente in provincia di Pordenone, per cause in corso di accertamento, è finita contro una Vespa guidata da un 61enne di Pravisdomini.

Ad avere la peggio nell'impatto è stato il motociclista, elitrasportato in ospedale a Treviso in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi ma l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi sulla dinamica dell'incidente sono intervenuti i carabinieri di Cessalto.