Schianto all'alba tra due auto in A27: muore una 49enne, grave una 21enne

E' di una vittima, una donna 49enne di Vittorio Veneto, e una ferita grave, S.I., 21enne di origini pakistane, il bilancio di un incidente avvenuto all'alba di oggi, lunedì 22 agosto, poco dopo le 5 lungo l’autostrada A27 Venezia-Belluno, nel tratto compreso tra Fadalto e Belluno in direzione Belluno, in località La Secca. Lo schianto, avvenuto all'altezza del km 74, dopo la galleria Cave, ha visto coinvolte due utilitarie. A dare l'allarme ai soccorritori è stata una residente della zona che ha sentito le urla di dolore della ferita.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i soccorsi sanitari del Suem 118 di Treviso, con l'elicottero giunto per trasportare la giovane ferita al Ca' Foncello di Treviso, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione 9 Tronco di Udine di Autostrade per l'Italia. Sul luogo dell’incidente il traffico è transitato a lungo su una sola corsia e non si sono registrati ralllentamenti.