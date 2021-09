Carambola tra quattro auto in autostrada nella notte, tre feriti

E' di tre feriti, fortunatamente tutti lievi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo la scorsa mezzanotte lungo la A27, poco prima dell'uscita di Treviso nord, in direzione Belluno. Coinvolte nella carambola ben quattro automobili. A provocare lo schianto una 67enne bellunese che era alla guida di una Ford Fiesta: il veicolo, forse a causa di un malore improvviso o un mancamento della conducente, è sbandato, finendo contro il guard rail e quindi rovesciandosi sull'asfalto. I tre veicoli che seguivano l'utilitaria, per evitarla, si sono scontrati tra loro. Coinvolta una Mercedes classe A, una Fiat Croma e una Fiat Punto. Due dei tre feriti, T.A., 58 anni catanese e E.M., una 72enne di Torino, viaggiavano a bordo di quest'ultimo mezzo e sono stati trasportati dal Suem 118 all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Stessa sorte anche per D.F., una 47enne che si trovava a bordo della Mercedes come passeggera. Intervenute in autostrada alcune squadre dei vigili del fuoco e una pattuglia della polizia stradale del distaccamento della A27. I disagi alla circolazione sono stati fortunatamente limitati.