Carambola tra quattro auto in autostrada, due feriti

Carambola tra quattro auto in autostrada A27, a Silea, sulla direttrice per Belluno, al km 15. L'incidente è avvenuto alle 12.50 è ha provocato fortunatamente solo due feriti lievi. I vigili del fuoco sono arrivati da Treviso, hanno messo in sicurezza i veicoli, mentre gli automobilisti coinvolti sono stati trasferiti dal Suem 118 all'ospedale Ca' Foncello. Sul posto intervenuta una pattuglia della polizia stradale e gli ausiliari del traffico dell’autostrada. Il flusso veicolare durante i soccorsi è stato incanalato su una sola corsia. Le cause del sinistro al vaglio della polstrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.