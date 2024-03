Schianto frontale tra un furgone e una Passat, traffico sulla Feltrina in tilt

Traffico completamente paralizzato, per oltre un'ora, lungo la strada Feltrina nel primo pomeriggio di oggi, 11 marzo, nel territorio comunale a Crocetta del Montello, in località Ponte di Pietra, non distante dal distributore della Galoil. A scontrarsi frontalmente una Volkswagen Passat e un furgone. Intervenuti sul posto medico e infemieri del Suem 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale che hanno svolto gli accertamenti del caso. Fortunatamente lo schianto non ha causato vittime. Trasportata in ospedale a Montebelluna, a bordo di un'ambulanza, una 60enne, G.N., di Volpago del Montello che avrebbe riportato fratture. Feriti più lievi un uomo e una donna che si trovavano a bordo del furgone. La circolazione stradale è ripresa regolarmente solo dopo alcune ore.