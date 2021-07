Scontro tra due auto in Via Piave: 70enne ricoverato in terapia intensiva

Poco dopo le ore 22 di venerdì 9 luglio, in via Piave a Vittorio Veneto, una Fiat Punto condotta da un 70enne del posto si è scontrata contro una Mini Cooper guidata da una donna di 47 anni che stava viaggiando insieme al figlio in direzione opposta, verso Revine Lago. Violentissimo l'impatto tra i due veicoli. Il 70enne D.D.C. è stato ricoverato in prognosi riservata presso il reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Treviso. Solo ferite lievi per la donna alla guida della Mini Cooper, portata in pronto soccorso per accertamenti. Illeso il figlio. Sul posto due ambulanze del Suem 118, l'automedica e i vigili del fuoco. I rilievi sulla dinamica sono stati eseguiti dai carabinieri di Vittorio Veneto.