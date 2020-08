Schianto sulla Postumia nella notte, due feriti

Poteva avere conseguenze tragiche l'incidente stradale avvenuto nella scorsa notte, quella tra mercoledì e giovedì, poco dopo l'una, a Gorgo al Monticano, in via Postumia centro. A scontrarsi frontalmente due auto, una Fiat Punto e una Bmw X1. A restare feriti i conducenti dei due mezzi: una 57enne di Conegliano, C.L., e un 19enne di Mansuè, G.A.. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i feriti dagli abitacoli dei mezzi, le ambulanze e l'automedica del Suem 118 e le forze dell'ordine per i rilievi di legge. Il traffico è rimasto a lungo interrotto. Il boato dell'incidente ha attirato alcuni residenti che sono scesi per strada a vedere cosa fosse accaduto. Sono stati alcuni di loro a dare l'allarme ai soccorsi e a prestare le prime cure ai feriti, subito trasferiti in ospedale a Oderzo per le medicazioni del caso.

