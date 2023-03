Lo schianto per un sorpasso azzardato, l'ipotesi della gara. Mikele resta in fin di vita

Una manovra azzardata, certamente un sorpasso, forse nel corso di una folle gara di velocità lungo un rettilineo che invita a correre, quello di via Sant'Antonino a Gorgo al Monticano, strada in cui non sono mancati gli incidenti stradali nel recente passato. Si annuncia senza dubbio molto complessa l'inchiesta per omicidio stradale che la Procura di Treviso, con il pubblico ministero Gabriella Cama, sta conducendo sull'incidente stradale che sabato notte è costato la vita ad Eralda Spahillari e Barbara Brotto che si trovavano a bordo della Bmw 420 guidata da Mikele Tatani, 19enne di Pravisdomini (Pordenone) e fidanzato della 19enne, ricoverato in rianimazione all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le condizioni del giovane sarebbero disperate: i medici stanno facendo il possibile per salvargli la vita. Migliorano invece le condizioni di Daniel Castelli, 18enne di Motta di Livenza, ricoverato a Mestre: nel corso della giornata di ieri, domenica 5 marzo, il ragazzo, fidanzato di Barbara Brotto, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

E' al vaglio la posizione dei quattro amici dellla stessa compagnia di giovani che si trovavano a bordo dell'auto superata dalla Bmw, una Volkswagen Polo bianca con al volante un 18enne di Motta di Livenza, altri due ragazzi e una ragazza, tutti della zona. Anche questa vettura è stata sequestrata dagli inquirenti: sulla fiancata sinistra uno specchietto rotto e segni neri sulla carrozzeria, segno di un contatto forse proprio con la berlina tedesca (di proprietà del padre di Tatani) che viaggiava oltre i 140 km/h. I giovani che si trovavano a bordo della Polo sono stati sentiti dai carabinieri della Compagnia di Conegliano, coordinati dal comandante Fabio Di Rezze. Il loro racconto è fondamentale per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Quella che doveva essere forse solo una bravata, una "spacconata" con l'acceleratore schiacciato a tavoletta, si è trasformato in una doppia tragedia. A terra nessun segno di frenata. In una frazione di secondo, il buio.

Gli inquirenti sentiranno tutti i testimoni dello schianto, anche residenti e soccorritori oltre agli amici delle vittime che hanno lanciato l'allarme al 118. Saranno acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. I punti oscuri sono ancora molteplici.