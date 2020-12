Schianto tra due auto a Longarone, coinvolto un 26enne residente nella Marca

Un ragazzo di 26 anni, originario del Kosovo ma residente in provincia di Treviso, ha provocato un incidente nella mattinata di oggi, venerdì 4 dicembre nella frazione di Castellavazzo a Longarone.

Il giovane, alla guida di una Opel, non ha dato la precedenza a una 38enne moldava al volante di una Citroen. Nell'impatto la donna, residente a Castellazzo, è rimasta ferita in maniera lieve. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Longarone per i rilievi e il personale del Suem 118.