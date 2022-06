Camion di ghiaia si ribalta, traffico in tilt lungo via Julia a Candelù

Circolazione in tilt lungo la strada provinciale 57, via Julia, a Candelù di Maserada sul Piave, a causa di un incidente accaduto alle 16.15 di oggi, venerdì 10 giugno. Un camion che stava trasportando un carico di ghiaia, per cause in corso di accertamento, si è rovesciato su un fianco, perdendo così buona parte del carico che è finito sparso sull'asfalto. Il camionosta è rimasto illeso. Al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso e la polizia locale che sta effettuando sul posto le deviazioni del caso. I mezzi provenienti da sud sono indirizzati verso Breda di Piave mentre quelli provenienti da nord sono costretti a svoltare in direzione di Cimadolmo.