Travolto da un'auto, pensionato muore dopo due giorni di agonia

Due giorni di lenta agonia, fino al tragico epilogo di ieri, 5 ottobre, quando il suo cuore si è definitivamente fermato, lasciando la sua famiglia nel dolore. Giorgio Sfriso, pensionato di 77 anni, non ce l'ha fatta: è spirato al Ca' Foncello di Treviso dove si trovava ricoverato, in prognosi riservata, da lunedì scorso quando era rimasto vittima di un grave incidente stradale. L'uomo era in sella alla sua bici nella zona di piazza San Pio X a Mogliano Veneto, tra via Tavoni e via De Gasperi, quando è stato travolto dalla Fiat Panda guidata da una 25enne della zona che è ora indagata per omicidio stradale. A svolgere i rilievi dello schianto sono stati gli agenti della polizia locale di Mogliano Veneto. Le condizioni di Sfriso erano apparse fin da subito disperate: trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Treviso, l'anziano è stato ricoverato in terapia intensiva. Il 77enne è la terza vittima di incidenti stradali dall'inizio di questo mese di ottobre.