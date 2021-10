Camion finisce fuori strada e si ribalta, è strage di vitelli: 15 animali morti

E' di quindici vitelli morti il bilancio dell'incidente avvenuto nella prima mattinata di oggi, venerdì 15 ottobre, poco dopo le 6.30 circa, a Montebelluna lungo la sp 248, la Schiavonesca Marosticana all'incrocio con via Castellana. Un camion che trasportava bestiame, con quaranta capi, è uscito di strada e si è ribaltato. L'autista del mezzo pesante è rimasto illeso. La viabilità è rimasta interrotta per alcune ore. Sul posto sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri di Montebelluna, i vigili del fuoco, la polizia locale e i veterinari dell'Ulss 2. Gli animali superstiti sono stati fatti salire a bordo di un altro mezzo pesante per essere portati in salvo. Non ancora chiara la dinamica dell'incidente.