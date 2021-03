Malore alla guida, autista perde il controllo del camion e muore

Tragedia della strada nel pomeriggio di oggi, 23 marzo, al confine tra Morgano e Quinto di Treviso, in via Costa Mala. Un autotrasportatore ha perso il controllo del suo mezzo pesante che è finito fuori strada, capovolgendosi al lato, in un fossato. L'uomo alla guida, probabilmente per un malore, è morto sul colpo. Per estrarre il corpo dalle lamiere del mezzo sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso. Medico e infermieri del Suem 118, una volta giunti in via Costa mala, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, la cui identità è al momento ignota. Per i rilievi di legge è intervenuta la polizia locale di Morgano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.