Scontro tra due auto: quattro feriti tra cui due bambine di 5 e 7 anni

Non ha fortunatamente avuto esiti tragici ma un bilancio di quattro feriti, tra cui due bambine, l'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 24 aprile, attorno alle 18 circa, a Ormelle lungo via comunale di Colfrancui. Due le auto coinvolte nello schianto ed entrambe viaggiavano in direzione di Ormelle. A bordo di una Fiat Panda si trovavano una donna con le sue figliolette di 5 e 7 anni quando l'utilitaria è stata tamponata da un altro veicolo che stava sopraggiungendo. A causa dell'impatto, molto violento, entrambi i mezzi sono finiti fuori strada, finendo la loro corsa in un fossato. Fortunatamente sia la madre con le bimbe che il guidatore dell'altro veicolo se la sono cavata con lesioni non gravi. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenute le ambulanze, l'automedica e l'elicottero del Suem, a bordo del quale la bambina di 5 anni è stata accompagnata al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso. La sorellina e la madre, oltre all'altro automobilista, sono stati invece trasferiti al nosocomio di Oderzo. Nessuno dei feriti ha riportato fortunatamente lesioni serie. La strada è stata inderdetta temporaneamente al traffico e gli agenti della polizia locale di Oderzo, coordinati dal comandante Andrea Marchesin, hanno eseguito i rilievi del caso.

Attorno alle 13 i vigili opitergini hanno eseguito gli accertamenti su un incidente avvenuto in via Armentaressa, con un veicolo si è scontrato quasi frontalmente con un altro. Al vaglio degli agenti la dinamica che li ha portati a scontrarsi ma uno dei due conducenti è rimasto ferito non in modo grave. Un automobilista è risultato positivo all'alcoltest e la pattuglia opitergina ha provveduto a ritirare la patente.