Schianto a Padova, muore un motociclista di 56 anni. Indagato un trevigiano

Quando ieri 27 aprile poco prima di mezzogiorno ha varcato le porte dell'ospedale di Padova le condizioni di W.T.L.A.L. cingalese di 56 anni sono apparse subito disperate. Oggi, 24 ore dopo il drammatico incidente il suo cuore ha smesso di battere. Era stato subito trasferito nel reparto di Terapia intensiva, ma i medici che fin da subito l'hanno preso in cura non hanno mai dato segni di ottimismo sul suo possibile recupero. Ora l'automobilista che ha generato l'incidente, V.G. di 62 anni di Treviso che avrebbe accusato un malore mentre transitava in via Tommaseo all'intersezione con viale Codalunga a Padova, rischia di finire sul registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale.

Cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia locale, un'auto in transito lungo via Tommaseo, prima di giungere alla rotatoria con viale Codalunga, avrebbe tamponato in successione due motocicli che la precedevano. Una moto ha terminato la sua corsa fuori controllo contro due auto parcheggiate sulla sinistra. La seconda moto, invece, è andata a sbattere violentemente contro un'auto che stava percorrendo la rotatoria. Pare che il conducente dell'auto che ha provocato la tremenda carambola sia stato vittima di un malore che di fatto gli ha fatto perdere il controllo del mezzo. Quando alla rotatoria sono arrivati i sanitari del Suem 118 si sono subito resi conto che uno dei due feriti versava in condizioni disperate. Dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato in ospedale a Padova. Anche il conducente dell'auto che ha provocato l'incidente è finito in ospedale. In via Tommaseo la viabilità ha subito importanti ripercussioni, il traffico è stato dirottato lungo arterie secondarie per ridurre al minimo i disagi degli utenti della strada.