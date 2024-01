Schianto tra due auto sulla Feltrina, muore un 22enne: tre i feriti

Erano da poco passate le ore 20 di giovedì sera, 4 gennaio, quando a Onigo di Pederobba, lungo la strada regionale Feltrina, si è verificato un incidente mortale con due auto coinvolte, un'Audi A3 e un Land Rover Discovery.

A bordo dei due veicoli si trovavano quattro giovani, tutti originari della Marca. Dalle prime ricostruzioni dell'accaduto l'impatto frontale sarebbe avvenuto per un sorpasso azzardato anche se le cause della tragedia sono ancora al vaglio dei carabinieri di Montebelluna. A perdere la vita un ragazzo di 22 anni originario di Feltre che stava viaggiando solo a bordo dell'Audi A3. Violentissimo l'impatto con il Discovery su cui si trovavano tre 30enni, trasferiti in ambulanza ed elisoccorso notturno del Suem 118 presso gli ospedali di Treviso e Montebelluna. Le loro condizioni sarebbero gravi. Dopo l'incidente mortale in A4 nella notte di Capodanno, il 22enne morto stasera a Onigo è la seconda vittima della strada in provincia di Treviso, a soli quattro giorni dall'inizio del nuovo anno. Il sindaco Marco Turato, raggiunto dai nostri microfoni, commenta: «Non conoscevo i ragazzi coinvolti nell'incidente ma, purtroppo, non è la prima volta che in quel tratto di strada avvengono incidenti simili, è un rettilineo pericoloso, dove le auto corrono molto e che porta all'incrocio verso Onigo. Avevo chiesto a quell'altezza di installare un autovelox, eravamo in trattative con la Prefettura. Purtroppo oggi piangiamo una nuova tragedia della strada».