Violento schianto all'incrocio tra due auto, quattro feriti in ospedale

L'incidente a Pieve del Grappa poco prima delle 16 tra via Piovega e via Vittorio Veneto. In una vettura padre e figlio, nell'altra due donne di origini asiatiche. Intervenuto l'elicottero del Suem 118, i vigili del fuoco e i carabinieri